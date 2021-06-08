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Власти Техаса запретили требовать у жителей паспорта вакцинации
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Власти американского штата Техас запретили бизнесу и госучреждениям требовать у жителей информацию о вакцинации от коронавируса для получения их услуг, заявил губернатор штата... ПРАЙМ, 08.06.2021
ковидные паспорта, сша, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Власти американского штата Техас запретили бизнесу и госучреждениям требовать у жителей информацию о вакцинации от коронавируса для получения их услуг, заявил губернатор штата Грэг Эбботт.
"Сегодня я подписал закон, который запрещает любому государственному учреждению и коммерческой организации требовать (от жителей штата — ред.) паспорт вакцинации или любую информацию о вакцинации в качестве условия предоставления услуги или доступа куда-либо", — говорится в заявлении Эбботта, опубликованном в сети микроблогов Twitter.
Он отметил, что техасцы "должны свободно ходить, куда им хочется, без каких-либо ограничений и требований".
"Паспорта вакцинации запрещены в Техасе. Техас открыт на 100%", — подытожил глава штата.
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