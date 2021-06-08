МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге в июне были в основном связаны с IT-сферой, а в Воронеже, Краснодаре и Красноярске в топ-5 позиций с наиболее высокой оплатой входят вакансии врачей, следует из данных исследовательского центра SuperJob, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Треть россиян считает, что смогут зарабатывать больше, если будут учиться

"В июне самые дорогие вакансии — в Москве и Санкт-Петербурге, в основном для разработчиков. Больше всего готовы платить ИТ-архитектору в Москве — 300 тысяч рублей, от соискателя требуется опыт работы от шести лет", — говорится в исследовании центра. В Петербурге самая высокооплачиваемая вакансия — на удаленном режиме работы; DevOps-инженеру предлагают 250 тысяч рублей в месяц.

В Волгограде в июне больше всего может получить водитель-экспедитор категории "Е" — кандидату предлагают 130 тысяч рублей. PHP Laravel-разработчику в Воронеже готовы предложить зарплату в 150-180 тысяч рублей, а на втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в этом городе — врач-рентгенолог (от 90 тысяч рублей).

Наиболее оплачиваемая работа в июне в Екатеринбурге — руководитель проекта в строительную компанию (120-150 тысяч рублей), в Казани — менеджер по развитию BIM-технологий (от 150 тысяч рублей), в Краснодаре — разработчик-консультант "1С" (от 120 тысяч рублей), в Красноярске, Новосибирске и Перми — ведущий программист "1С" (от 180 тысяч рублей, 180-200 тысяч рублей и 140 тысяч рублей соответственно).

При этом на четвертом месте в рейтинге по зарплате в Краснодаре — врач-невролог (от 90 тысяч рублей), на втором и третьем в Красноярске — заместитель главного врача (147-150 тысяч рублей) и врач-стоматолог-ортодонт (от 100 тысяч рублей).

Самая высокооплачиваемая работа в Нижнем Новгороде в июне — менеджер по развитию бизнеса (от 120 тысяч рублей), в Омске — заместитель технического директора по эксплуатации (от 120 тысяч рублей), в Ростове-на-Дону — руководитель отдела продаж (от 150 тысяч рублей), в Самаре — middle/senior PHP Backend программист (200 тысяч рублей), в Уфе — руководитель IT-проектов (от 140 тысяч рублей), в Челябинске — эксперт-разработчик "1С" (от 180 тысяч рублей).

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