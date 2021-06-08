МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями с удаленной работой в июне, такие специалисты могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Работа.ру", поделившийся статистикой с РИА Новости. Названа доля россиян, предпочитающих летом ездить на работу на велосипеде

Аналитик должен иметь высшее техническое или экономическое образование, опыт работы с конфигурациями на платформе 1С: Предприятие, знать внутренние механизмы платформы, иметь завершенные проекты с глубокой модификацией стандартного функционала 1С.

"Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS", — отмечают в "Работа.ру".

Руководитель отдела интернет-маркетинга должен иметь не менее 3 лет опыта. От кандидата ждут кейсов построения отделов интернет-маркетинга и портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией, владение копирайтингом, знание основ дизайна, понимание принципов работы контекста и таргетинга. Преимуществом будет высшее образование в топовых технических вузах и опыт продвижения IT-сервисов.

От 250 тысяч рублей может зарабатывать HR-директор. Требуется высшее образование в сфере и опыт работы от полугода. Зарплату от 180 тысяч предлагают менеджеру по работе с клиентами в типографской компании. От соискателя требуется опыт работы от года в аналогичной или смежной сфере.

До 180 тысяч может получать разработчик полного стека. Среди требований работодателя опыт работы с JavaScript более трёх лет, знание принципов проверки кода, навык программирования на Node.js и React.

Также в список самых высокооплачиваемых вакансий июня вошёл специалист по контекстной рекламе. Ему готовы предложить до 150 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо знать сервисы Key Collector, Яндекс Wordstat, Google AdWords Editor, уметь пользоваться системами аналитики и понимать принципы работы контекстной рекламы. Дополнительным преимуществом будет знание Photoshop и понимание UI/UX слоев сайта.

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