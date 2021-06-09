2021-06-09T05:15:10+03:00
2021-06-09T05:15:10+03:00
2021-06-09T05:15:10+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210609/833885254.html
Россиян предупредили о резких скачках цен
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Из-за того, что оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%, следует ожидать резкого роста розничных цен, предупредил в беседе с НСН научный руководитель... ПРАЙМ, 09.06.2021
инфляция в рф, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83256/63/832566337.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/63/832566337.jpg
https://1prime.ru/images/83256/63/832566336.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/63/832566336.jpg
https://1prime.ru/images/83256/63/832566322.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/63/832566322.jpg
https://1prime.ru/business/20210608/833876984.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Из-за того, что оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%, следует ожидать резкого роста розничных цен, предупредил в беседе с НСН научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Упомянутый количественный показатель он назвал "очень тревожной цифрой".
Инфляционные ожидания, по словам Гринберга, могут быстрее реализоваться, поскольку российская экономика невелика по сравнению с ведущими странами.
"Это совсем плохо. Для россиян ситуация очень напряженная в этом смысле. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства — всё находится в зоне турбулентности", — сказал экономист.
В этих условиях, по его словам придется выбирать между административным замораживанием цен, либо бюджетным финансированием производителей и поставщиков, "чтобы ценники в магазинах не переписывались столь стремительно".
Читайте также:
ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений