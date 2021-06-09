МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Из-за того, что оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%, следует ожидать резкого роста розничных цен, предупредил в беседе с НСН научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Названы причины повышения цен в российских ресторанах

Упомянутый количественный показатель он назвал "очень тревожной цифрой".

Инфляционные ожидания, по словам Гринберга, могут быстрее реализоваться, поскольку российская экономика невелика по сравнению с ведущими странами.

"Это совсем плохо. Для россиян ситуация очень напряженная в этом смысле. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства — всё находится в зоне турбулентности", — сказал экономист.

В этих условиях, по его словам придется выбирать между административным замораживанием цен, либо бюджетным финансированием производителей и поставщиков, "чтобы ценники в магазинах не переписывались столь стремительно".

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