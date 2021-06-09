МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через портал госуслуг, рассказали "Известиям" в Минтруде. Названы выплаты, которые ожидают россиян этим летом

На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельные заявления подавать не потребуется.

Чтобы по умолчанию получать выплаты, граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты.

Однако это касается не абсолютно всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий. То есть таких, как рождение ребенка, достижение пенсионного возраста и так далее. Однако помощь, связанная с нуждаемостью, будет начисляться по заявлению. Это касается пособий по безработице, социального контракта и других. При этом справки в дополнение к таким заявлениям не потребуются, подчеркнули в Минтруде.

Президент Владимир Путин поручил, чтобы с 2022 года на проактивное начисление были переведены федеральные выплаты, а с 2024-го — региональные.

Источники на финансовом рынке рассказали изданию, что банки на новую функцию по автоматическому зачислению средств от государства возлагают большие надежды. Для кредитных организаций это дополнительный способ по привлечению новых клиентов.

Как пояснил банкир из системообразующего банка, здесь не будет аналогии с зарплатным рабством. "Человек сам выберет кредитную организацию, на которую захочет получать деньги. Однако не исключено, что будет выработан перечень разрешенных банков", — отметил он.

Другой банкир рассказал, что если у реквизитов, указанных на сайте госуслуг для получения госвыплат, будет пластиковая карта, то она должна быть выпущена платежной системой "Мир". При этом он добавил, что это еще не окончательное решение, но такое обсуждение ведется.

Читайте также:

В Думе рассказали, когда бедные россияне будут возвращать деньги в казну