МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. В России предложили ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей, пишут "Известия". Кудрин: безусловный базовый доход для каждого в будущем станет реальным

Под безусловным базовым доходом понимается социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

Как сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин, депутаты намерены обратиться с соответствующей инициативой к правительству.

Ранее по инициативе президента Владимира Путина семьи с детьми уже несколько раз получили во время пандемии денежную поддержку. В партии считает, что именно с этой категории следует начать введение безусловного базового дохода.

Проект, предусматривающий выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно, уже внесен в Госдуму.

При этом осенью фракция планирует направить в кабинет министров инициативу о распространении безусловного базового дохода на всех россиян. Если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 триллионов рублей. Как считает Шеин, для покрытия расходов властям необходимо активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий.

Однако в экспертном сообществе считают, что России не хватит средств на реализацию проекта. Основатель ОМС в России, заслуженный экономист Владимир Гришин заявил, что 18 триллионов рублей — пока неподъемная сумма для отечественного бюджета. В этом году доходы составят 18,8 триллиона рублей, расходы — 21,5 триллиона, а дефицит соответственно — 2,7 триллиона.

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