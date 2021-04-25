МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на готовность претендовать на положенные по закону и предоставляемые государством дополнительные средства на поддержку отдельных категорий граждан, не все россияне знают о полагающихся выплатах. Как разобраться, на какие выплаты вы можете рассчитывать, и в какие инстанции следует обращаться, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Россиянам напомнили о малоизвестных выплатах

НАГРАДА НЕ ИЩЕТ ГЕРОЯ

Период пандемии приучил нас к тому, что дополнительные выплаты от государства стало получать достаточно просто, порой они сами находят получателя — и гражданин обнаруживает лишние средства на своей банковской карте. Оформить выплату можно достаточно просто и на портале Госуслуг, социальных фондов, сайтах региональных органов власти, объясняет заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Однако если "награда" сама не ищет своего героя, стоит разобраться, положена ли она или нет, а вернее, входит ли человек в льготную категорию с правом на ту или иную выплату.

Все доплаты от государства являются, как правило, либо разовыми, либо устанавливаются на определенный период в связи с наступлением какого-либо жизненного обстоятельства у граждан, продолжает руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

Разовые выплаты выплачиваются один раз при определенных условиях в жизни граждан. Остальные, по ее мнению, тоже относятся скорее к временной помощи. Дело в том, что социальные выплаты устанавливаются также на определенный период. А после его окончания необходимо ещё раз подтвердить тот факт, что ваш статус не изменился. Например, вы продолжаете учебу, или не смогли устроиться на работу, и ваша семья является малоимущей.

"Соответственно, если вы не можете подтвердить документально свой статус, выплаты вам не положены", — предупреждает она.

На практике многие знают о существовании помощи от государства, просто не могут подтвердить свой статус и поэтому не получают выплаты, говорит эксперт.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

От государства можно получить ряд выплат на ребенка — они зависят от финансового положения семьи, количества детей, возраста родителей и могут варьироваться в зависимости от региона. Поэтому о них проще всего узнавать в местных органах соцзащиты. Больше всего выплат многодетным и малообеспеченным гражданам — они также варьируются по регионам и носят адресный характер. Например, бывают единоразовые выплаты к 1 сентября или Дню семьи. Чьи пенсии пересчитают. Власти разрабатывают новый порядок выплат

Приятным сюрпризом для молодых семей станет то, что ряд детских выплат, в частности, пособие по беременности и родам при постановке на учёт при раннем сроке беременности, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет был проиндексирован. Таким образом, в 2021 году российские семьи получат эти выплаты в больших размерах.

Есть и совсем свежие выплаты. Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Предполагается, что в середине августа россияне получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого школьника, включая будущих первоклассников.

С июля детям от восьми до шестнадцати лет включительно, живущим в неполных семьях, будут платить в среднем 5650 рублей в месяц.

Путин также предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц.

ИПОТЕКА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Многодетные семьи могут воспользоваться господдержкой в виде субсидии в размере 450 тысяч рублей на погашение части долга по ипотечному кредитованию, продолжает Соловьев. Однако здесь есть ряд ограничений.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в договоре кредитования должна быть четко прописана цель кредитования, чтобы не возникло сложностей при получении субсидии (например, целью использования заёмщиком кредита является приобретение объекта недвижимости: квартиры (дома) по такому-то адресу. Российский миллиардер предостерег граждан от покупки жилья в ипотеку

Кроме того, в этом году в случае принятия соответствующего законопроекта может расшириться перечень объектов недвижимости, которые можно будет приобретать в ипотеку. Это может произойти за счет частных домов и объектов незавершенного строительства. "Это существенно расширит возможности молодых многодетных семей по улучшению своих жилищных условий", — убежден юрист.

НЕ ПЕНСИЕЙ ЕДИНОЙ

О некоторых выплатах от государства, в том числе от Пенсионного фонда, граждане осведомлены меньше, так как основания для их получения встречаются нечасто, рассказывает доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Например, не у многих на момент выхода на пенсию есть на иждивении дети или члены семьи — а в этих случаях пенсионер может рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии. Для этого стоит собрать документы, перечень которых есть на сайте ПФР, и обратиться в территориальное отделение фонда. Отказать могут, если не все соответствует нормам либо неправильно оформлены документы.

"Также мало кто знаком с такой доплатой, как единовременная выплата из пенсионных накоплений. Ее могут получить до выхода на пенсию будущие пенсионеры в определенных ситуациях или члены семьи в случае смерти будущего пенсионера. Если накопительная часть формировалась в негосударственном пенсионном фонде, то обращаться надо туда. Но если застрахованное лицо или член семьи не помнят, в каком фонде лежат накопления, можно обратиться в ПФР", — отмечает Иванова-Швец.

Важно понимать, что члены семьи могут рассчитывать на выплаты, если умерший член семьи оформил все нотариально, и до этого не получал пенсию. Для получения выплаты нужно собрать необходимые документы, перечень которых можно найти на сайте ПФР. Заявления рассматриваются в течение 10 дней.

По мнению эксперта, чтобы граждане могли получать дополнительные выплаты, стоит лучше о них информировать и ввести должность или функции пенсионного консультанта.

ВЫПЛАТЫ ЮБИЛЯРАМ

Во многих регионах предусмотрены выплаты для семей, проживших в браке 50 лет. Они различны и выплачиваются только по заявлению "золотых" юбиляров. Сумма варьируется в зависимости от региона и составляет в среднем 10-30 тысяч рублей. Выплаты не назначаются автоматически. Для их получения необходимо обратиться в МФЦ.

"Не все об этом знают, но предусмотренные в региональных бюджетах средства могут стать существенным подспорьем для наших ветеранов и пожилых людей", — указал Соловьев.

В ряде регионов предоставляют и единовременную выплату к юбилейным дням рождения — для этого также нужно подать в МФЦ необходимые документы. Но могут и отказать, если вы не прожили в регионе необходимое количество лет.

ЛЬГОТЫ НА ЖКУ

Есть немало льгот на оплату услуг ЖКХ различным категориям граждан. "Многие не знают, что имеют право на существенные компенсации (например, 50% всех коммунальных услуг) или просто не верят, что смогут их получить. В основном, это та категория граждан, которым эти субсидии реально нужны", — рассказывает генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Например, на компенсацию оплаты услуг ЖКХ можно претендовать, если вы участник ВОВ и других боевых действий или член семьи умершего льготника, бывший узник концентрационных лагерей (в момент заключения — несовершеннолетний), пострадавший при аварии в Чернобыле, инвалид, инвалид детства, Герой СССР или России. Эксперт рассказал, как сэкономить треть при оплате услуг ЖКХ

Существуют федеральные льготы, которые обязательны во всех регионах, их дополняют выплаты на местном уровне. Чтобы понять, какие именно льготы доступны в вашем регионе, эксперт советует зайти на сайт ГИС ЖКХ в раздел "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан".

Если обнаружится, что у вас есть право на льготу, нужно обратиться или в МФЦ или в органы соцзащиты по месту жительства. "Если право будет подтверждено, компенсацию вы начнете получать со следующего же месяца. За прошедшие периоды компенсация вам не положена, так что, чем раньше вы обратитесь, тем больше денег сэкономите", — подчеркивает Минко.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ

Сейчас через работодателя можно оформить только налоговые вычеты НДФЛ, говорит Краснянская. По новому законодательству все пособия при рождении ребенка теперь напрямую выплачивает Фонд социального страхования. Это касается и оплаты больничных листов.

Можно обращаться за материальной помощью в связи со сложными жизненными обстоятельствами, но эти выплаты остаются на усмотрение работодателя.

КАК УПРОСТИТЬ ДОСТУП К ВЫПЛАТАМ

Доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов отмечает, что процесс назначения и выплаты социальных пособий в России пока недостаточно автоматизирован. Взломать систему. Как получить бесплатное жилье от государства

Чтобы оформить выплаты на детей, получить материальную поддержку в связи с коронавирусом и т.д., приходится самостоятельно собирать справки.

"Во многих странах, например, в Германии и Австрии, при возникновении условий для назначения льготы деньги сами находят своего получателя. Происходит это за счет того, что вся информация о домохозяйстве, к которому относится человек, консолидируется государством, и органы соцзащиты имеют возможность назначать выплаты автоматически", — добавляет эксперт.

В России работы по формированию единой системы только начинаются. "Основную роль в консолидации, обработке информации и вынесению решения о назначении выплат будет играть Федеральная налоговая служба — именно она обладает наиболее полными сведениями о доходах гражданина, его финансовом положении", — говорит он.

ФНС сможет получать необходимую информацию о семейном положении, наличии детей и жизненных обстоятельствах напрямую от министерств и ведомств.

По мнению эксперта, весьма вероятно, что для борьбы с бедностью будет внедрена такая система, которая позволит определять доходы конкретного человека по доходам домохозяйства и автоматически назначать выплаты, если они ниже определенного законом уровня.

"Сейчас, когда с информационным обеспечением ситуация улучшилась, логично централизовать и автоматизировать все, что касается социальной защиты и назначения выплат. Это позволит уменьшить количество допускаемых ошибок и снизить риски злоупотреблений", — уверен Хестанов.

В ходе послания к Федеральному собранию Путин заявлял, что с 2022 года в России должно заработать социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна".

"Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна" без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации", —сказал президент.

ПРЕОДОЛЕТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕПОНЫ

По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергея Левчука, варианты малоизвестных государственных программ социальной помощи сопряжены с условиями крайней нужды малоимущих семей.

У большинства из них сугубо региональный характер применения и специфика реализации, а размер выплат крайне неоднороден и связан с необходимостью преодоления бюрократических препон.

"Таким образом, все варианты госпрограмм социальных выплат, несоизмеримы с реальными потребностями социально незащищённых слоёв населения и нуждаются в комплексном пересмотре на уровне правительства", — убежден эксперт.

По его мнению, их следует перевести на федеральный уровень параллельно с кратным повышением "порога бедности".