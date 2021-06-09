МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах

"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины — спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей", — говорится в отчете.

Общемировой тренд — рост спроса на специалистов в области экологии (доход от 60 тысяч рублей). Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики (вахта — до 160 тысяч рублей) и робототехников (до 90 тысяч рублей).

Кроме того, стабильно востребованным остаются и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

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