2021-06-09T07:08:37+03:00
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Названа самая востребованная новая профессия в 2021 году
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Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру... ПРАЙМ, 09.06.2021
рынок труда, медицина, новости, экономика, макроэкономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины — спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей", — говорится в отчете.
Общемировой тренд — рост спроса на специалистов в области экологии (доход от 60 тысяч рублей). Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики (вахта — до 160 тысяч рублей) и робототехников (до 90 тысяч рублей).
Кроме того, стабильно востребованным остаются и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).
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