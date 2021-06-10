МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Объем частных финансовых активов в мире в 2020 году вырос до 250 триллионов долларов даже в условиях пандемии коронавируса, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) "Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу", которое есть в распоряжении РИА Новости. В изменении климата увидели угрозу для банков

"Мировое финансовое благосостояние достигло исторического максимума — 250 триллионов долларов в 2020 году при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19", — отметили авторы, добавив, что рост в прошлом году составил 8,3% благодаря устойчивости фондового рынка и резкому росту сбережений.

"Несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики", — прогнозируют эксперты BCG.

При этом ожидается, что мировое финансовое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года.

В BCG обращают внимание, что многие клиенты в области управления частным капиталом в 2020 году заинтересовались альтернативными инвестициями, пытаясь получить более высокую прибыль, и ушли из низкодоходных долговых ценных бумаг. В рамках этой тенденции реальные активы, прежде всего владение недвижимостью, достигли рекордного показателя в 235 триллиона долларов.

"Тем не менее, в Азии, где благосостояние больше всего концентрируется в реальных активах, в предстоящие годы рост финансовых активов будет опережать рост реальных. В частности, инвестиционные фонды станут наиболее быстро растущим классом финансовых активов в регионе: их совокупные темпы годового роста прогнозируются на уровне 11,6% до 2025 года включительно", — ожидают эксперты.

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