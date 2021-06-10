МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Объем частных капиталов в России последние пять лет рос быстрее, чем в среднем в мире и достиг 1,6 триллиона долларов, к 2025 году финансовые активы могут увеличиться до 2,1 триллиона, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) "Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу", которое есть в распоряжении РИА Новости. Объем частных капиталов в мире вырос до рекордных значений

"Финансовые активы России в период с 2015 по 2020 год росли на 11,3% в год и достигли 1,6 триллиона долларов. Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019-2020 годы опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12% и 8,3% соответственно", — показало исследование.

Прогноз роста на период 2020-2025 годы для России составляет 6% в год, что выше среднемирового в 5% и ниже восточноевропейского в 7%. "Ожидается, что финансовые активы России достигнут 2,1 триллиона долларов к 2025 году", — прогнозируют в BCG.

ОПЕРЕЖАЯ МИР

В России с 2015 по 2020 год реальные (материальные) активы росли на 9,1% в год и достигли 2,8 триллиона долларов. Ожидается, что далее реальные активы будут расти на 5,9% в год и составят 3,7 триллиона долларов к 2025 году. В изменении климата увидели угрозу для банков

С 2015 по 2020 год пассивы в России росли на 11,9% в год и достигли 0,3 триллиона долларов. Ожидается, что далее пассивы будут расти на 7,1% в год и составят 0,4 триллиона долларов к 2025 году. Экономисты отмечают, что тенденция к снижению темпов роста пассивов характерна как для России, так и для региона Восточной Европы и мира.

В BCG указывают, что доля инвестируемых активов в России в период 2015-2020 годы остается самой высокой на уровне 80% по сравнению с регионом Восточной Европы (70-71%) и миром (58-61%). Прогноз для России до 2025 года сохраняет значение 80%, для Восточной Европы и мира – 70 и 62%.

"С точки зрения классов активов, россияне по-прежнему предпочитают денежные средства и депозиты (61%), тогда как доля акционерного капитала снизилась с 27% в 2019 до 25% в 2020 году. В среднем по миру эти два актива в 2020 году составили 28% и 38% соответственно, причем доля акционерного капитала остается самой крупной с прогнозом увеличения до 40% в 2025 году", — показало исследование.

Согласно прогнозам, наибольший рост в России — 8% в год – покажут страхование жизни и пенсионные планы, а в будущем они займут третье место по объемам среди активов.

ВЛАДЕЛЬЦЫ КАПИТАЛОВ

На конец 2020 года наиболее крупным по объему капитала в России остается сегмент сверхбогатых с состояниями от 100 миллионов долларов — 40%. Количество сверхбогатых в России, по прогнозам, вырастет с 500 до 700 человек в 2020-2025 годы.

"Массовый" сегмент состояний — до 250 тысяч долларов – на втором месте в России с долей в общем объеме в 38%, он же и самый многочисленный в России – 114,6 миллиона человек в 2020 году.

В категорию "обеспеченных" россиян с состоянием от 250 тысяч долларов до 1 миллиона попали 192 тысячи человек с долей в 6%. Ожидается, что их число возрастет до 263 тысяч до 2025 года. В сегменте с высоким уровнем дохода оказались 56,7 тысячи россиян, или 16% от общего объема.

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