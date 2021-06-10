МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Китай к концу десятилетия может обогнать США по количеству сверхбогатых людей, чье индивидуальное состояние превышает 100 миллионов долларов, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) "Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу", которое есть в распоряжении РИА Новости. Капитал состоятельных россиян растет быстрее, чем в других странах

Совокупные инвестируемые активы сверхбогатых людей в мире в 2020 году составили 22 триллиона долларов, или 15% мирового благосостояния.

"Китай близок к тому, чтобы обогнать США по количеству сверхбогатых людей в стране к концу десятилетия. Если годовые темпы роста инвестируемого благосостояния сохранятся там на текущем уровне 13%, активы сверхбогатых людей в Китае составят 10,4 триллиона долларов к 2029 году, что больше, чем на любом другом рынке в мире", — отмечают в BCG.

Эксперты прогнозируют, что США будут вплотную следовать за Китаем: прогнозируемое благосостояние людей из этой категории составит 9,9 триллиона долларов к 2029 году.

Авторы исследования отмечают, что портрет сверхбогатого человека также меняется: растет сегмент молодого поколения. "У этих людей, которым от 20 до 50 лет, более длинные горизонты инвестирования, они больше готовы идти на риск и часто стремятся использовать свои капиталы для общественно-полезных дел, помимо получения стабильного дохода. Многие управляющие частными капиталами пока не готовы оказывать услуги этим новым сверхбогатым", — констатируют они.

Говоря о демографических тенденциях управляющий директор и партнер BCG Анна Закржевски указывает, что доля женщин в сегменте сверхбогатых сейчас составляет 12%, наибольшая часть их них проживает в США, Германии и Китае. "Сегмент молодого поколения также будет существенным драйвером будущего роста примерно в течение следующего десятилетия. Чтобы эффективно воспользоваться возможностями следующей волны роста, управляющие должны суметь предложить персонализированное обслуживание, будь то клиент из сегмента простых потребностей или из сегмента сверхбогатых", — заключила она.

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