МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Расходы на восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции можно частично компенсировать за счет налоговых вычетов, рассказал в интервью радио Sputnik налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев. Налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

В частности, вычет можно получить за такие услуги, как комплексную лабораторную диагностику, обследование сердца, легких, желудочно-кишечного тракта.

"Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету – дорогостоящее лечение и все остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета – до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет", – уточнил Андреев.

Он добавил, что санаторно-курортное лечение тоже входит в список услуг, после оплаты которых можно оформить налоговый вычет.

Юрист также напомнил, что в 2022 году можно будет оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, которые были оказаны в 2021 году.

"Появился новый вычет на спорт. В Налоговый кодекс внесли право на получение вычета при оплате вами физкультурно-оздоровительных мероприятий. Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта. До конца года этот вопрос решится, и за 2021 год в 2022 году можно будет оформить заявление на такой вычет", – объяснил он.

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