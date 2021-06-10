МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Самая высокая средняя зарплата за январь — февраль 2021 года зарегистрирована на Чукотке, она составляет 122,9 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Исследование показало, сколько россиян работают в отпуске

На втором месте — ЯНАО с суммой 108,4 тысячи рублей. Далее идут Москва (99,5 тысячи), Магаданская область (98,6 тысячи) и Сахалинская область (93,4 тысячи).

В десятке регионов с самыми высокими среднемесячными зарплатами — Ненецкий автономный округ (90 тысяч рублей), Камчатский край (81 тысяча), Тюменская область с автономными округами (75,4 тысячи), ХМАО (74,8 тысячи рублей) и Якутия (73,2 тысячи).

Самые низкие средние зарплаты за первые два месяца 2021 года — в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи), Чечне (28,8 тысячи), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи) и Алтайском крае (29 тысяч).

Относительно невысокая среднемесячная зарплата — в Тамбовской области (29,1 тысячи рублей), Северной Осетии (29,7 тысячи), Ингушетии (30 тысяч), Карачаево-Черкесии (30,1 тысячи) и Мордовии (30,3 тысячи).

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