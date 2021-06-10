МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Чуть больше пятой части россиян до 18 лет планирует найти работу на период летних каникул, выяснил Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру". Названы наиболее востребованные в ближайшие 5-10 лет профессии

"Опрос среди родителей подростков 13-18 лет показал, что 21% детей школьного возраста планирует в этом году найти работу на лето. Дети практически половины опрошенных (46%) готовы начать работать как можно раньше, чтобы получить трудовой опыт и первый собственный доход", — говорится в отчёте по итогам анализа почти 2 тысяч ответов респондентов по всей стране.

О том, что их несовершеннолетние дети уже работают, сообщили 4% опрошенных родителей.

При этом, каждый третий родитель признался, что для детей не хватает подходящих вакансий, а каждый пятый сообщил, что не смог найти работодателя, который согласился бы оформить несовершеннолетнего работника официально. Напомним, что для заключения трудового договора школьникам до 15 лет нужно письменное согласие родителей.

Наиболее подходящей профессией для подростков родители посчитали профессию официанта — ее выбрали 39% респондентов. 27% отметили позицию ассистента/стажера, 19% — работу администратора в парке развлечений и 15% опрошенных назвали работу курьера как наиболее подходящую для несовершеннолетних.

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