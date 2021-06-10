МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Самые счастливые люди в России живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми этим летом

В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

"На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске", — выяснили аналитики сервиса.

Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% — в Петербурге, а 13% — в Екатеринбурге.

Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) живет в Москве. Еще 13% указали, что проживают в Нижнем Новгороде, а 9% — в Петербурге.

"Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 19,2 миллиона резюме, зарегистрировано более 660 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

Читайте также:

Россияне со спадом пандемии увеличили траты на сайтах знакомств в 86 раз