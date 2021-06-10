МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона, выяснили аналитики сервиса электронных платежей ЮMoney (входит в экосистему "Сбера") и сайта знакомств Mamba. ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению

"В мае 2021 года россияне сделали на сайтах знакомств в 85 раз больше покупок и потратили в 86 раз больше денег, чем в мае 2020-го. По сравнению с маем 2019 года эти показатели выросли в 103 и 133 раза соответственно", — выяснили авторы исследования.

При этом средний чек за два года вырос на 30% и составил 327 рублей, а число заказов на одного пользователя увеличилось на 51% – до 2,8.

Количество новых пользователей сайтов знакомств традиционно высоко в курортных городах России. В конце апреля этого года в лидеры вышли Сочи и Крым – в Сочи рост составил 33%, в Адлере – в 2 раза, в Крыму – 17%. В остальных городах рост числа новых пользователей заметно меньше: в Калининграде – 6%, в Санкт-Петербурге – 11%, в Екатеринбурге – 6%.

Кроме того, аналитики выяснили, что в 2020 году россияне писали за рубеж на 37% больше, чем в 2019, а в 2021 году рост стал немного ниже – 29% (к 2020 году). На снижение активности пользователей повлияло закрытие границ с различными странами.

Читайте также:

Эксперт объяснил, как вас могут выследить через сайт знакомств