МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал отказаться от "мифической доктрины стабильности прошлого века" ради роста экономики. Об этом он написал в своем Telegram-канале накануне заседания совета директоров Банка России.

В своем сообщении предприниматель обрушился с критикой на действия регулятора и назвал рост инфляции неизбежным.

По словам олигарха, борьба с инфляцией бесперспективна. Самыми эффективными мерами в борьбе с инфляцией он назвал работу над экономическим ростом на уровне 7-8% в год, ускоренное развитие среднего класса и дешевая ипотека.

Дерипаска предупредил, что предав интересы "образованных, но не самых обеспеченных россиян", сделать страну процветающей не получится.

Регулятор сегодня повысил ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5% на фоне рекордной за последние пять лет инфляции.