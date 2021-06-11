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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210611/833909826.html
Дерипаска в очередной раз раскритиковал политику Банка России
Экономика
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Бизнесмен Олег Дерипаска призвал отказаться от "мифической доктрины стабильности прошлого века" ради роста экономики. Об этом он написал в своем Telegram-канале накануне заседания... ПРАЙМ, 11.06.2021
рф, ключевая ставка, олег дерипаска, банк россии, инфляция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал отказаться от "мифической доктрины стабильности прошлого века" ради роста экономики. Об этом он написал в своем Telegram-канале накануне заседания совета директоров Банка России.
В своем сообщении предприниматель обрушился с критикой на действия регулятора и назвал рост инфляции неизбежным.
По словам олигарха, борьба с инфляцией бесперспективна. Самыми эффективными мерами в борьбе с инфляцией он назвал работу над экономическим ростом на уровне 7-8% в год, ускоренное развитие среднего класса и дешевая ипотека.
Дерипаска предупредил, что предав интересы "образованных, но не самых обеспеченных россиян", сделать страну процветающей не получится.
Регулятор сегодня повысил ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5% на фоне рекордной за последние пять лет инфляции.