МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке при страховании рисков утраты урожая из-за чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сенаторов заинтересовали пошлины на экспорт агропродукции

Документ направлен на предоставление сельхозпроизводителям возможности заключать еще более доступные договоры агрострахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера.

При этом осуществляющие такое страхование страховщики должны будут соответствовать установленным правительством РФ требованиям, включая финансовую устойчивость, платежеспособность и опыт сельхозстрахования.

Законом устанавливается размер субсидии, перечисляемой на возмещение части затрат на уплату премии по объекту сельхозстрахования, застрахованному от риска гибели урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений в результате ЧС. Для сельхозпроизводителей размер субсидии с 1 июля 2021 года устанавливается в размере 80% от страховой премии.

Причем для субъектов малого бизнеса этот размер сохраняется в течение двух лет, а с 1 июля 2023 года он снижается до 70%, с 1 июля 2024 года, — до 60%, с 1 июля 2025 года — до 50%. Для других сельхозпроизводителей размер субсидии будет ежегодно снижаться: до 70% — с 1 июля 2022 года, до 60% — с 1 июля 2023 года, до 50% — с 1 июля 2024 года. Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна в России в текущем году

При этом лимит ответственности страховщика при ЧС природного характера составит от 35 до 50% от страховой стоимости при страховании урожая сельхозкультур и не менее 70% — при страховании посадок многолетних насаждений. А безусловная франшиза, то есть часть не выплачиваемого страховщиком ущерба, которая прописана в договоре об агростраховании с господдержкой, в случае ЧС природного характера устанавливается в размере от 10% до 20%. В остальных случаях она сохраняется на действующем уровне — 10-50%.

Господдержка при агростраховании от ЧС природного характера будет оказываться сельхозтоваропроизводителям, которые по договору страхования, заключенному в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, уплатили не менее 20% от начисленной страховой премии, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года — не менее 30%, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года — не менее 40%, с 1 июля 2024 года — не менее 50%.

Для субъектов малого бизнеса, заключивших договор в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года, этот минимальный показатель составит 20%, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года — 30%, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года — 40%, с 1 июля 2025 года — 50%.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, а его положения об осуществлении объединением страховщиков компенсационных выплат в счет возмещения ущерба, нанесенного результате ЧС природного характера, начнут применяться с 1 июля 2022 года. Для осуществления таких выплат должен быть сформирован компенсационный фонд, в который страховщики обязаны отчислять не 5% от полученных страховых премий по договорам сельхозстрахования.

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