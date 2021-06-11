МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз США своим очередным оптимистичным прогнозом урожая пшеницы в РФ скорее отражает тренд, чем реальную картину, обновить рекорд 2017 года вряд ли удастся, сказал РИА Новости директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский.

Минсельхоз США в своем июньском докладе повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году до 86 миллионов тонн с предыдущего уровня 85 миллионов, который эксперты также сочли некорректным. Власти не планируют отказываться от пошлины на экспорт зерна из России

"Прогноз минсельхоза США очень оптимистичный, тем более что не учитывает Крым, где сбор в среднем до 0,8 миллиона тонн. Такая оценка скорее показывает тренд, чем реальную картину, и проблемы с погодой, которые есть сейчас – они несущественны, но, возможно, не позволят нам выйти на и за уровень рекордного 2017 года (135,539 миллиона тонн зерна, 86,003 миллиона тонн пшеницы — ред.)", — считает Павенский.

"Объективно оптимистичный прогноз урожая пшеницы, с учетом уже случившихся потерь из-за ледяной корки нынешних погодных условий в ряде регионов, может быть не выше 84 миллиона тонн", — уточнил эксперт. Он пояснил, что в центре и на юге страны сейчас нет проблем с влагозапасами, но на рекорды можно рассчитывать только в случае благоприятных для яровых погодных условий в Поволжье и на Урале, а ситуация с осадками в северном Поволжье не настолько лучше, чтобы существенно исправить ситуацию.

Спрос на пшеницу нового урожая (условия поставки — ФОБ, 12,5% протеина, четвёртый класс) с поставкой в августе пока остаётся на уровне 255 долларов, предложение — по 265 долларов, но в целом повышение прогноза для России может привести к краткосрочной просадке котировок до уровня спроса, добавил собеседник агентства.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России по итогам текущего года составит не менее 127,4 миллиона тонн, а валовый сбор пшеницы будет на уровне 81 миллиона. Новый прогноз "Русагротранса" — 128,5 миллиона тонн зерна, включая 82 миллиона тонн пшеницы. Другие эксперты ожидают сбора пшеницы в 82 миллиона тонн (Институт конъюнктуры аграрного рынка), 79,5 миллиона ("Прозерно") и 82,4 миллиона тонн ("Совэкон").

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