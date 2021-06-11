МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз США своим очередным оптимистичным прогнозом урожая пшеницы в РФ скорее отражает тренд, чем реальную картину, обновить рекорд 2017 года вряд ли удастся, сказал РИА Новости директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский.
Минсельхоз США в своем июньском докладе повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году до 86 миллионов тонн с предыдущего уровня 85 миллионов, который эксперты также сочли некорректным.
"Прогноз минсельхоза США очень оптимистичный, тем более что не учитывает Крым, где сбор в среднем до 0,8 миллиона тонн. Такая оценка скорее показывает тренд, чем реальную картину, и проблемы с погодой, которые есть сейчас – они несущественны, но, возможно, не позволят нам выйти на и за уровень рекордного 2017 года (135,539 миллиона тонн зерна, 86,003 миллиона тонн пшеницы — ред.)", — считает Павенский.
"Объективно оптимистичный прогноз урожая пшеницы, с учетом уже случившихся потерь из-за ледяной корки нынешних погодных условий в ряде регионов, может быть не выше 84 миллиона тонн", — уточнил эксперт. Он пояснил, что в центре и на юге страны сейчас нет проблем с влагозапасами, но на рекорды можно рассчитывать только в случае благоприятных для яровых погодных условий в Поволжье и на Урале, а ситуация с осадками в северном Поволжье не настолько лучше, чтобы существенно исправить ситуацию.
Спрос на пшеницу нового урожая (условия поставки — ФОБ, 12,5% протеина, четвёртый класс) с поставкой в августе пока остаётся на уровне 255 долларов, предложение — по 265 долларов, но в целом повышение прогноза для России может привести к краткосрочной просадке котировок до уровня спроса, добавил собеседник агентства.
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России по итогам текущего года составит не менее 127,4 миллиона тонн, а валовый сбор пшеницы будет на уровне 81 миллиона. Новый прогноз "Русагротранса" — 128,5 миллиона тонн зерна, включая 82 миллиона тонн пшеницы. Другие эксперты ожидают сбора пшеницы в 82 миллиона тонн (Институт конъюнктуры аграрного рынка), 79,5 миллиона ("Прозерно") и 82,4 миллиона тонн ("Совэкон").
Читайте также:
Зерновой союз ждет роста экспорта пшеницы после введения гибкой пошлины
https://1prime.ru/state_regulation/20210611/833914353.html