ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что может сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию. Блинкен согласился, что отношения США с Россией находятся в низшей точке

"Мы хотим двигаться с Россией в таком направлении — у России собственная дилемма: иметь дело со своей экономикой, с COVID, не только с США, но и вообще Европой и Ближнем Востоком. Многое происходит в областях, где мы можем работать вместе с Россией, включая, например, Ливию", — сказал Байден на пресс-конференции.

"(В Ливии) мы должны открыть пути, чтобы можно было пройти и предоставить помощь продуктами и экономическую, жизненно важную помощь населению, которое испытывает реальные проблемы", — сказал Байден.

Он начал говорить и о неких других областях сотрудничества, но прервал сам себя: "Я не должен вести переговоры публично".

"Россия занималась деятельностью, которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать. Например — восстановление Сирии, Ливии. Они там присутствуют, но они присутствуют без возможности установить какой-то порядок в регионе — а этого нельзя хорошо сделать без обеспечения базовых экономических потребностей людей. Надеюсь, что мы сможем найти какие-то договоренности, чтобы мы могли спасти жизни людей, например, в Ливии в соответствии с нашими интересами", — сказал Байден.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

"Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", — сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле.

Президент также отметил, что Россия и США могли бы работать вместе в области "стратегических доктрин" и других сфер, например, климата.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.