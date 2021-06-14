МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство России продлило программу льготного кредитования технопарков, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Управляющие компании (УК) технопарков смогут получить субсидии на снижение ставки по кредитам, взятым в 2020-2022 годах. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Программа льготного кредитования УК была запущена в 2015 году. Постановление продлевает ее действие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по программе кредиты могут быть направлены на создание коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство зданий для резидентов, закупку необходимого оборудования, а также на проведение инженерных изысканий.

Добавляется, что субсидия компенсирует две трети затрат УК на уплату процентов кредита.

"При этом размер возмещения не должен превышать величину, рассчитанную исходя из 90% ключевой ставки Центробанка. На сегодняшний день она составляет 5,5%. Принятое решение поможет развитию технопарков, что в свою очередь станет дополнительным стимулом для бизнеса, который использует их инфраструктуру", — говорится в сообщении.