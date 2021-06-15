МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Встреча начнётся в 13.00 по Женеве (14.00 мск), однако сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, уточнил Ушаков. Помощник президента РФ отметил, что была проведена очень основательная подготовительная работа, в повестке предстоящей встречи отражены практически все темы, которые сейчас волнуют российскую и американскую стороны.
"Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу", — рассказал Ушаков.
Помощник президента добавил, что после обсуждения этих вопросов "на десерт оставлены региональные проблемы". В этом блоке он назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков.
По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он.
"Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", — подтвердил Ушаков.
Помощник президента РФ упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что "за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США". В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности.
Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента РФ указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% — до 23,8 миллиарда долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 миллиарда долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке.
Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности.
Тема итоговых документов саммита в Женеве пока не согласована, ясность будет к вечеру, добавил Ушаков.
"В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности — для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов", — напомнил помощник президента РФ.
Одним из важных вопросов повестки будет экология и климат, добавил Ушаков. Он указал, что природоохранная проблематика — одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы.
https://1prime.ru/state_regulation/20210615/833929597.html