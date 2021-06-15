МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Представитель США заявила, что Байден уже знает, чего ждать от Путина

Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Встреча начнётся в 13.00 по Женеве (14.00 мск), однако сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, уточнил Ушаков. Помощник президента РФ отметил, что была проведена очень основательная подготовительная работа, в повестке предстоящей встречи отражены практически все темы, которые сейчас волнуют российскую и американскую стороны.

"Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу", — рассказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что после обсуждения этих вопросов "на десерт оставлены региональные проблемы". В этом блоке он назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков.

По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он.

"Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", — подтвердил Ушаков.

Помощник президента РФ упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что "за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США". В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности. Байден рассказал о возможных сферах сотрудничества России и США

Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента РФ указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% — до 23,8 миллиарда долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 миллиарда долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке.

Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности.

Тема итоговых документов саммита в Женеве пока не согласована, ясность будет к вечеру, добавил Ушаков.

"В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности — для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов", — напомнил помощник президента РФ.

Одним из важных вопросов повестки будет экология и климат, добавил Ушаков. Он указал, что природоохранная проблематика — одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы.