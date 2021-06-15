2021-06-15T12:14:00+03:00
2021-06-15T12:44:57+03:00
2021-06-15T12:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210615/833932772.html
Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская экономика восстановилась до допандемического уровня, хотя производству еще нужно время для этого, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава Банка России в... ПРАЙМ, 15.06.2021
экономика рф, эльвира набиуллина, цб рф, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83393/27/833932735.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83393/27/833932735.jpg
https://1prime.ru/images/83393/27/833932731.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83393/27/833932731.jpg
https://1prime.ru/images/83393/27/833932728.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83393/27/833932728.jpg
https://1prime.ru/finance/20210615/833931325.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская экономика восстановилась до допандемического уровня, хотя производству еще нужно время для этого, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Глава Банка России в пятницу заявила, что экономика России восстановится до уровня до пандемии во втором квартале. Она также допустила повышение в июле прогноза темпов роста ВВП РФ по итогам текущего года с нынешних 3-4%.
"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха. Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях и превысила его и продолжает расти", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
При этом, по ее словам, спрос восстановился, а вот производству нужно время — нарушенные производственные цепочки по-прежнему не восстановились, есть нехватка определённых компонентов, материалов и рабочей силы.
В то же время глава ЦБ добавила, что финансовая система России функционирует нормально, является устойчивой и способна обслуживать потребности растущей экономики.