МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская экономика восстановилась до допандемического уровня, хотя производству еще нужно время для этого, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Центробанк будет жестко бороться с выманиванием денег россиян

Глава Банка России в пятницу заявила, что экономика России восстановится до уровня до пандемии во втором квартале. Она также допустила повышение в июле прогноза темпов роста ВВП РФ по итогам текущего года с нынешних 3-4%.

"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха. Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях и превысила его и продолжает расти", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

При этом, по ее словам, спрос восстановился, а вот производству нужно время — нарушенные производственные цепочки по-прежнему не восстановились, есть нехватка определённых компонентов, материалов и рабочей силы.

В то же время глава ЦБ добавила, что финансовая система России функционирует нормально, является устойчивой и способна обслуживать потребности растущей экономики.