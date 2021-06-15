МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Представители бизнеса ожидают, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена даст импульс развитию экономических отношений между странами, поможет нащупать точки роста, а также решить вопрос с выдачей виз. Такое мнение они выразили в беседе с РИА Новости. Байден рассказал о возможных сферах сотрудничества России и США

Саммит состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж. Это станет первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

По словам управляющего партнера EY по странам СНГ Александра Ивлева, инвесторы ожидают, что встреча лидеров РФ и США даст импульс созданию нормальных условий функционирования мировой экономики.

"Я очень много общаюсь с представителями разных стран. Со стороны бизнеса однозначно существует запрос на то, чтобы политики договорились между собой и создали нормальные условия дальнейшего функционирования мировой экономики", — отметил он.

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА

Глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг надеется, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит найти точки роста и выйти из политического тупика. США и Германия сойдутся в последней битве по "Северному потоку-2"

"Учитывая, что такие встречи не были очень частыми, сам факт, что такая встреча произойдет, — положительный знак. Это знак того, что даже при всех разногласиях стороны считают, что для их преодоления нужно встретиться и обсуждать эти вопросы — это хорошо", — полагает Шиллинг.

Он обратил внимание, что недавно администрация президента США Джо Байдена приняла решение изменить свой подход к санкциям в отношении "Северного потока 2". "Как европейский бизнес мы очень надеемся, что тенденция к налаживанию диалога продолжится, возможно, будут найдены точки роста, которые позволят выйти из этого политического тупика", — надеется собеседник агентства.

В то же время Ивлев из EY указывает, что мы живем в многополярном мире, где сталкивается очень большое количество интересов. "Мировые лидеры должны это понимать и учитывать. Поэтому, конечно же, есть ожидания от того, что встреча пройдет, но важно понимать, насколько стороны будут готовы двигаться навстречу друг другу, принимая во внимание мультиполярность мира", — отметил он. Путин рассчитывает на совместную с США борьбу с киберпреступностью

ВИЗОВЫЙ ВОПРОС

Глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко выразил надежду, что по итогам саммита лидеры договорятся о восстановлении дипмиссий в полном объеме – это было бы большим успехом.

"Нас тревожит, что сотрудники наших компаний, работающие в России, российские граждане, которые должны по делам летать в США, не могут получить визы. Студенты, журналисты не могут получить визы. Действующие визы активны, но они со временем истекают", — сказал глава палаты.

По словам Родзянко, сейчас этот вопрос находится "в худшем состоянии, что он когда-либо в жизни видел". "Мне кажется, двум лидерам достаточно просто согласиться и объявить перемирие", — отметил он.

После выступления Путина на ПМЭФ-2021 Родзянко говорил РИА Новости, что повестка, которую озвучил российский лидер, может привести к положительным сдвигам.

Бизнес-посол "Деловой России" в Калифорнии Илья Микин согласен, что встреча укрепит конструктивное взаимодействие между странами, от которого выиграют и государства постсоветского пространства.

"Страны уже сильно интегрированы в глобальное взаимодействие, и значительное число стран на постсоветском пространстве выиграет от конструктивного взаимодействия России и США", — считает Микин.