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Розничные продажи в США в мае упали сильнее прогноза
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Объем розничных продаж в США в мае снизился на 1,3% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ,... ПРАЙМ, 15.06.2021
розничные продажи, сша, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае снизился на 1,3% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя на 0,8% в месячном выражении.
Динамика в апреле при этом была пересмотрена — теперь министерство указывает, что в апреле показатель вырос на 0,9%, а не сохранился на мартовском уровне, как оценивалось ранее.
При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в мае сократился к апрелю на 0,7%. Тот же показатель апреля сохранился на уровне марта, ранее сообщалось о снижении на 0,8%.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.