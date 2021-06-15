МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае снизился на 1,3% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Фьючерсы на индексы США в основном растут в ожидании внутренних новостей

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя на 0,8% в месячном выражении.

Динамика в апреле при этом была пересмотрена — теперь министерство указывает, что в апреле показатель вырос на 0,9%, а не сохранился на мартовском уровне, как оценивалось ранее.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в мае сократился к апрелю на 0,7%. Тот же показатель апреля сохранился на уровне марта, ранее сообщалось о снижении на 0,8%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.