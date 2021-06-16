2021-06-16T03:08:30+03:00
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В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты школьникам
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По всей России необходимо ввести стипендии для одаренных школьников, заявил URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин. "Любая... ПРАЙМ, 16.06.2021
школа, госдума, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. По всей России необходимо ввести стипендии для одаренных школьников, заявил URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.
"Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников. Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех кто будет развивать нашу страну", — сказал парламентарий.
По его мнению, размер такой стипендии нужно назначать опираясь на опыт регионов, в которых подобная поддержка уже действует.
"На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна", — отметил Березин.
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