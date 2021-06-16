МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. По всей России необходимо ввести стипендии для одаренных школьников, заявил URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин. Россиянам с низкой зарплатой предложили доплачивать

"Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. Поэтому стипендии нужно ввести во всех субъектах Российской Федерации и тем самым поддерживать наших школьников. Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех кто будет развивать нашу страну", — сказал парламентарий.

По его мнению, размер такой стипендии нужно назначать опираясь на опыт регионов, в которых подобная поддержка уже действует.

"На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна", — отметил Березин.

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