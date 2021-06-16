ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с лидером США Джо Байденом. Эксперт назвал наиболее перспективные темы переговоров Путина и Байдена

Местом проведения первой встречи Путина и Бадена выбрана женевская вилле Ла Гранж.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.

В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Саммит станет первым с 2018 года, когда Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.