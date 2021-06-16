ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начались в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

Местом проведения первой встречи лидеров двух стран выбрана женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров лидеры сфотографировались на крыльце виллы с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.

В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.