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Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе
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Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начались в узком составе, передает корреспондент РИА Новости. Местом проведения первой встречи лидеров двух стран... ПРАЙМ, 16.06.2021
джо байден, владимир путин, сша, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начались в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Местом проведения первой встречи лидеров двух стран выбрана женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров лидеры сфотографировались на крыльце виллы с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.
В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.