ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Тема Арктики важна, она подробно обсуждалась с президентом США Джо Байденом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Эксперт оценил итоги саммита Россия-США

"Эту тему (Арктики — ред.) мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имею в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных", — сказал Путин.

Президент глубоко убежден, что РФ и США должны и могут сотрудничать в Арктике.

"Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности, напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать — и должны сотрудничать — по этому направлению. Россия и Соединенные Штаты являются одним из 8 членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, между Аляской и Чукоткой еще, как известно, проходит известный пролив. С одной стороны США, с другой стороны — Россия. Все это вместе должно подталкивать нас к объединению усилий", — сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.

Президент РФ Владимир Путин также выразил надежду, что те вопросы, которые обсуждались на саммите с Байденом, включая Арктику и кибербезопасность, станут предметом договоренностей.

"Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, я думаю, что в ходе этих консультаций, так же, кстати говоря, как и по совместной работе в Арктике, и по некоторым другим направлениям, все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей", — сказал он.