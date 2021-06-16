МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над соглашением по контролю над вооружениями.

"У нас есть соглашение работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями", — сказал Байден журналистам перед отлетом из Женевы, где он проводил саммит с Путиным.