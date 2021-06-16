2021-06-16T22:44:16+03:00
2021-06-16T22:44:16+03:00
2021-06-16T22:44:16+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210616/833951590.html
Байден заявил о работе России и США над соглашением в сфере безопасности
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Президент США Джо Байден заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над соглашением по контролю над вооружениями. "У нас есть соглашение работать над... ПРАЙМ, 16.06.2021
россия, сша, джо байден, владимир путин, новости, экономика, впк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над соглашением по контролю над вооружениями.
"У нас есть соглашение работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями", — сказал Байден журналистам перед отлетом из Женевы, где он проводил саммит с Путиным.