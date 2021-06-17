МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия получила исторически высокую оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, заняв 53 строчку, наиболее значимые улучшения за последний год были достигнуты в области экономической стабильности, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Минфин заявил о суперцикле в сырьевом секторе

"По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений. Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом, тогда как Китай продвинулся на 3,15 балла за этот период (и занял 58 строчку – ред.)", — заявил управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин.

Он отметил, что исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации. В области экономической стабильности Россия достигла самых заметных улучшений, повысив результат с 72 до 80 баллов.

Лидером рейтинга оказалась Швейцария, на втором месте – Норвегия, а на третьем – Финляндия. В топ-10 стран рейтинга также вошли Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.

Пандемия COVID-19 привела к росту социальной напряженности, повышению уровня безработицы и сбоям в системах здравоохранения даже в странах с высоким уровнем доходов, а в странах с низкими доходами и в развивающихся странах — увеличила уровень неравенства. Авторы рейтинга обращают внимание, что страны, инвестирующие в различные аспекты развития общества и успешно конвертирующие богатство в благосостояние, смогли смягчить социально-экономические последствия пандемии.

"Ключевым выводом отчета стало то, что несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, странам необходимо учитывать долгосрочную перспективу и делать инвестиции, которые приведут к более быстрому и устойчивому прогрессу в ходе предстоящего восстановления. В частности, в качестве фокуса таких инвестиций в исследовании выделяются три направления: борьба с изменениями климата, инвестиции в цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста", — полагают в BCG.

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