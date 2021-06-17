МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Время срочной службы в армии учитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, пояснили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). Минтруд предложил автоматически назначать страховую пенсию

Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.

"Время, пока человек находится в армии, учитывается в стаж, за него даются пенсионные коэффициенты: 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год", — пояснили в пресс-службе фонда.

В ПФР отметили, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчёта пенсии. При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают. Общий размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и стоимости всех накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год.

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