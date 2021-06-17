МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая прошла в среду, предшествовала длительная подготовка, с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий, но она прошла скорее со знаком плюс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

"День, действительно, вчера был чрезвычайно напряжённый, в особенности для президента Путина. Изрядно пришлось поработать, этому предшествовала длительная подготовка, причём мы знаем, что не только с российской стороны, но и с американской. Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожидании в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, то что, прошёл он скорее со знаком плюс",- сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Главы государств имели возможность изложить свои позиции на саммите, подчеркнул Дмитрий Песков. "Саммит результативный с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более-менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействия не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах", — уточнил пресс-секрерарь Путина.

Он сообщил, что это тоже произошло, и это тоже плюс. Эксперт оценил, как решения Путина и Байдена повлияют на рубль

Представителя Кремля спросили, какую первостепенную задачу российское руководство поставит послу в США Анатолию Антонову после его возвращения в Вашингтон. Песков подчеркнул, что сейчас важно понять, что из договоренностей между Россией и США, достигнутых в Женеве, жизнеспособно и будет реализовано.

"Сейчас важно понять, что из достигнутых результатов, из достигнутых пониманий жизнеспособно, что будет имплементироваться, как будет имплементироваться, в какие сроки", — подчеркнул Песков. Он уточнил, что важно сделать "чек-лист по тем пониманиям, которые обсуждались" на саммите в Женеве.

"Потому что ранее мы тоже имели примеры, когда было много обсуждений, много пониманий, но затем они, что называется, хоронились на рабочем уровне. Такое бывало", — напомнил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, возможна ли новая встреча президентов РФ и США до конца года, Дмитрий Песков ответил, что личные встречи президентов на долгосрочный период во время пандемии никто не планирует. "Мы с вами живем в пандемийном мире, так надолго сейчас никто не планирует в плане личных встреч", — сказал он.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.