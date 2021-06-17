МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления рассказал, как прошли переговоры с главой США Джо Байденом. Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

Накануне в Женеве состоялась первая встреча Путина и Байдена, она длилась 4,5 часа, включая перерыв.

По словам российского лидера, Байден выглядит бодро, он полностью в материале.

Образ, который рисуют Байдену, немного расхолаживает, но президент США сам ничего не пропускает. Образ президента США, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью, заявил глава РФ.

"Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", — сказал Путин.

Президент США является профессионалом, надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить, заявил президент РФ.

"Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", — подчеркнул Путин. Кремль подвел итоги встречи Путина и Байдена

Обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной, стороны смогли определить ключевые позиции, по которым возможно дальнейшее сближение. Россия готова к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон, заявил глава РФ.

"Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", — сказал российский лидер.

"Когда совсем не разговаривают люди, то тогда все больше и больше взаимных претензий и озабоченностей возникает там, где их могло бы и не быть", — добавил он.