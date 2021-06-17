Собянин объяснил решение об обязательной вакцинации работников
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий.
"Мы приняли решение, принял решение главный врач Роспотребнадзора по эпидпоказаниям (провести) обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан, работающих в торговле, услугах, бытовых услугах, образовании, здравоохранении, органах государственной власти регионального и местного самоуправления и ряде других. Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем", — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
За последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве на фоне пандемии увеличилось в три раза, сообщил мэр столицы.
"Конечно, мы ужесточили требования и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. За последнюю неделю количество штрафов увеличилось в три раза. Конечно, дисциплина повысилась, но тем не менее, над этим еще требуется работа", — сказал Собянин.
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.
Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.
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