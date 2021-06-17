МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий. Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии

"Мы приняли решение, принял решение главный врач Роспотребнадзора по эпидпоказаниям (провести) обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан, работающих в торговле, услугах, бытовых услугах, образовании, здравоохранении, органах государственной власти регионального и местного самоуправления и ряде других. Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем", — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

За последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве на фоне пандемии увеличилось в три раза, сообщил мэр столицы.

"Конечно, мы ужесточили требования и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. За последнюю неделю количество штрафов увеличилось в три раза. Конечно, дисциплина повысилась, но тем не менее, над этим еще требуется работа", — сказал Собянин.

В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.

Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.

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