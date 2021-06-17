МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась источником инфекций, бизнес должен это понимать, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Собянин объяснил решение об обязательной вакцинации работников

"Сейчас не только в Москве, но во многих регионах — в Московской, Кемеровской областях, на Сахалине — принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий. Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. И рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", — сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.

Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.