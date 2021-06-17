МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась источником инфекций, бизнес должен это понимать, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Города России. Москва

Собянин объяснил решение об обязательной вакцинации работников

"Сейчас не только в Москве, но во многих регионах — в Московской, Кемеровской областях, на Сахалине — принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий. Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. И рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", — сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.

Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.