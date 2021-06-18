МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Российским семьям следует разрешить тратить средства из материнского капитала на покупку автомобиля и подведение коммуникаций к дому. Об этом URA.RU заявила заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России, эксперт Общероссийского народного фронта Юлия Зимова. В России предложили тратить маткапитал на ремонт

"Первое — это автомобиль. Второе — это то, что мы сейчас предлагали правительству от ОНФ, это разрешить тратить маткапитал на газификацию и подведение других коммуникаций — водных и так далее", — сказала она.

Зимова напомнила, что президент Владимир Путин в послании сказал, что в России сейчас бесплатно газифицируют до забора, а дальше семье нужно за свой счет покупать котел и разводить трубы по участку. "Вот на это можно разрешить тратить", — рассказала общественница.

Она уточнила, что в регионах имеется успешный опыт использования маткапитала, и он популярен.

"Как раз было предложение разрешить тратить маткапитал на ремонт и улучшение своих жилищных условий, как в частном доме, так и в квартире. Есть семья, например, говорит: „Мы не готовы вкладывать маткапитал в ипотеку, потому что у нас свой большой дом. Но нет газа, воды или там плесень. Нам надо снести стенку и построить другую“. В принципе, это же все для детей, в любом случае. Именно ремонт каких-то крупных вещей, которые можно отследить в случае проверок", — отметила Зимова.

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