МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. В России с целью снижения платы за вывоз мусора для граждан учредят специальный фонд, пишут "Известия". Coca-Cola и Danone хотят закупить регионам раздельные баки для мусора

Использовать средства экологического сбора за утилизацию предлагается из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей (РОП). Воспользоваться деньгами сможет ППК "Российский экологический оператор".

Гендиректор РЭО Денис Буцаев объяснил, что сейчас те деньги, которые собирают в рамках концепции РОП, поступают в бюджет. Фонд позволит "окрасить" эти платежи и гарантировать, что их израсходуют целевым образом на вовлечение отходов в оборот, а не на другие цели. Он добавил, что средства фонда будут расходовать по правилам, определенным правительством. Это позволит организовать системную работу по развитию рынка переработки отходов.

"Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Так мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения", — отметил Буцаев.

По его словам, согласно существующим правилам в фонде собиралось бы примерно 3,7 миллиарда рублей за год. Объемы кратно увеличатся после принятия законопроекта — производители будут обязаны оплачивать 100-процентную утилизацию упаковки от товаров. Кроме того, ежегодно на 10% будет увеличиваться норма для отдельных видов продукции — сегодня в среднем она составляет 10–30%. Их список определит правительство, сказал Буцаев.

По оценкам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, тарифы могут снизиться на 2–5%. Динамика зависит от того, на что в регионе будут распределять средства по экосбору. Он указал, что сейчас не хватает инвестиций в строительство объектов инфраструктуры, туда в первую очередь должны быть направлены "окрашенные" средства.

Как отмечает издание, соответствующую тему поднимали и на недавнем совещании Минприроды и ППК "РЭО" с бизнесом.

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