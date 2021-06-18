МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Треть россиян (34%) тратят до 10% рабочего времени на посторонние дела, в основном на общение с коллегами на отвлеченные темы, мессенджеры, соцсети, показало исследование Работа.ру, которое есть у РИА Новости. Пандемия заставила четверть россиян найти подработку

Согласно исследованию, не отвлекаются от работы только 42% россиян, 17% участников исследования указали, что отвлекаются на 10-30% рабочего времени. 4% опрошенных занимаются проблемами, не связанными с работой, 30-50% времени на работе. Еще 2% отвлекаются более 70% рабочего времени, а 1% заняты посторонними вещами 50-70% рабочего дня.

Почти половина россиян (47%) чаще всего прерываются на общение с коллегами на нерабочие темы, каждый пятый (20%) отметил, что отвлекается от работы на общение в мессенджерах, а 19% — на социальные сети. Еще 11% во время работы любят послушать музыку или подкасты, а 6% — посмотреть кино или сериалы, 5% играют в мобильные игры.

Исследование проводилось в июне среди более чем 5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов РФ.

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