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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210618/833964905.html
Треть россиян тратят до 10% рабочего времени на общение или соцсети
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Треть россиян (34%) тратят до 10% рабочего времени на посторонние дела, в основном на общение с коллегами на отвлеченные темы, мессенджеры, соцсети, показало исследование... ПРАЙМ, 18.06.2021
интернет, работа, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Треть россиян (34%) тратят до 10% рабочего времени на посторонние дела, в основном на общение с коллегами на отвлеченные темы, мессенджеры, соцсети, показало исследование Работа.ру, которое есть у РИА Новости.
Согласно исследованию, не отвлекаются от работы только 42% россиян, 17% участников исследования указали, что отвлекаются на 10-30% рабочего времени. 4% опрошенных занимаются проблемами, не связанными с работой, 30-50% времени на работе. Еще 2% отвлекаются более 70% рабочего времени, а 1% заняты посторонними вещами 50-70% рабочего дня.
Почти половина россиян (47%) чаще всего прерываются на общение с коллегами на нерабочие темы, каждый пятый (20%) отметил, что отвлекается от работы на общение в мессенджерах, а 19% — на социальные сети. Еще 11% во время работы любят послушать музыку или подкасты, а 6% — посмотреть кино или сериалы, 5% играют в мобильные игры.
Исследование проводилось в июне среди более чем 5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов РФ.
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