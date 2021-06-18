МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Минсельхоз совместно с РЖД рассматривает вопрос организации чартерных поездов для доставки рабочих из соседних стран, пишет "Коммерсант". В России предложили создать реестр строителей-мигрантов

Это призвано решить вопрос нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса.

Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тысячи рабочих из соседних стран.

Разрешенные с марта авиаперевозки не пользовались спросом у участников отрасли из-за дороговизны. Новые меры могут быть востребованы производителями овощей и плодов, но в ягодной отрасли, например, уже сократили насаждения из-за нехватки рабочих рук.

Въезд иностранной рабочей силы из-за ограничений в связи с COVID-19 был запрещен в марте 2020 года. В марте этого года завозить рабочих разрешили компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 миллиарда рублей.

В мае лимиты по выручке и числу сотрудников сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.

В РЖД готовы обеспечить перевозки иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в России, если будет принято такое решение, но для этого должен быть определен заказчик перевозок, с которым будет заключен договор. Пока заявок на перевозку иностранцев железнодорожным транспортом в РЖД не поступало.

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