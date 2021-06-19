МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.

"Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан", — заявил он на двадцатом съезде партии "Единая Россия". Путин назначил выборы в Госдуму на 17 сентября

Кроме того, президент назвал развитие дорог и коммунальных сетей одной из важнейших задач.

"Нам нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов. Такое широкое обновление прежде всего нужно нашим людям, гражданам, и конечно же, откроет новые перспективы для городов и посёлков, новые перспективы для развития экономики", — сказал Путин, выступая на съезде.

Помимо этого, глава государства объявил о необходимости реализовать программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 миллиардов рублей.

"Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии", — сказал он.

Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.

"Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", — сказал Путин. Путин напомнил о главных принципах налоговой системы

Основной объем средств, 60 миллиардов, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы "развернуть работу широким фронтом", добавил российский лидер.

Президент также предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели.

"Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года",- сказал Путин на съезде.

Он отметил, что объем финансирования на эти цели будет обязательно увеличиваться по мере поступления от регионов новых, но все-таки хорошо проработанных проектов.

Критерии выдачи кредитов прорабатывает правительство, сообщил Путин, призвав ЕР поддержать регионы в реализации инфраструктурных проектов.

Всего Путин предложил выделить регионам 150 млрд руб на модернизацию структур жизнеобеспечения. Путин призвал освободить многодетные семьи от налога с продажи квартир

"Людям нужны комфортные условия жизни. В этой связи предлагаю, начиная со следующего года поддержать за счет федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения и в качестве первого шага выделить на эти цели еще 150 миллиардов рублей", — сказал президент, призвав федеральные власти к помощи регионам, которым не хватает денег.

"Если где-то регионам не хватает возможностей, прошу федеральные власти не отмахиваться и не говорить "приходите завтра". Садитесь с ними и помогите, доработайте", — сказал Путин.

российский лидер также поручил выполнить инфраструктурные проекты уже в 2023-2024 годах, а не в "комфортные" сроки, которые выходят за горизонт.

Читайте также:

Путин призвал продолжать деофшоризацию российской экономики