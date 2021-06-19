МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.

Путин в субботу выступает на XX съезде партии "Единая Россия". Путин призвал объединить усилия для снижения уровня бедности

"Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", — сказал президент, выступая на съезде.

Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.

"Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", — объяснил Путин.

"Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", — заключил он.

Помимо этого, президент на съезде затронул тему развития строительной отрасли. По словам главы государства, отрасль восстановилась после пандемии и демонстрирует устойчивую динамику.

"За первые пять месяцев текущего года запущены новые проекты по строительству жилья почти на 15 миллионов квадратных метров. Обращаю внимание, это на 78% больше, чем за тот же период прошлого года, и такой показатель — свидетельство того, что отрасль не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития", — сказал Путин в ходе выступления.

Кроме того, власти России направят дополнительно 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта, заявил президент.

"Что касается общественного транспорта, помимо инфраструктурных кредитов, дополнительно направим регионам ещё 50 миллиардов рублей на проекты по его развитию и модернизации. Заодно поддержим и промышленность", — сказал Путин.

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