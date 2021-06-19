МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Регионы должны проводить ответственную финансовую долговую политику, чтобы потом федеральным властям не пришлось приходить и разводить руками из-за того, что региону нужна дополнительная помощь, сказал президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия". Путин призвал освободить многодетные семьи от налога с продажи квартир

"Уже принят в третьем чтении законопроект, позволяющий снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты. Речь идет о замещении, как правило, дорогих и коротких коммерческих кредитов долгосрочными бюджетными кредитами по символической ставке 0,1%. Каждый регион, который прежде сталкивался с высокой коммерческой задолженностью, теперь сможет снизить эту нагрузку. Сократить долю коммерческих кредитов до 25% от своего общего долга. Обращаю внимание коллег из регионов, в дальнейшем эту планку нужно держать. Проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику", — сказал Путин.

"Федеральные органы власти соответствующие, сейчас не будем сейчас их перечислять, должны все-таки контролировать ситуацию, чтобы потом не приходить и разводить руками: вот такой регион набрал то-то, теперь ему нужно то-то. Ну а вы куда смотрели? Я понимаю, есть у нас определенные законы, предусматривающие собственные полномочия. Но в конце концов, это выливается во что? Что все опять приходят на федеральный уровень и мы начинаем с центра поля эту проблему решать", — добавил он.

Президент отметил, что Минфин регулярно выделяет финансовую поддержку регионам.

"Надо как-то сопоставлять с тем, что происходит в реальных финансах на региональном уровне", — сказал Путин.

Помимо этого, президент оценил сумму договоров, заключенных по программе льготной ипотеки.

Банки по программе льготной ипотеки заключили договоры на более чем 1,5 триллиона рублей, а с учетом первых взносов в строительную отрасль попадет больше 2 триллионов рублей, заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что программа льготной ипотеки продлена еще на год, до 1 июля 2022 года. Путин назначил выборы в Госдуму на 17 сентября

"Банками заключено сейчас договоров более чем на 1,5 триллиона рублей, а с учетом того, что осуществляется еще первичный взнос, то это больше 2 триллионов рублей попадет в строительную отрасль, в жилищное строительство", — сказал президент.

Кроме того, глава государства предложил дополнительно выделить регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог.

"Я предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог. Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие", — сказал президент.

"Чтобы коллеги на местах могли использовать их уже (средства) в летние и осенние месяцы, в период оптимальной для проведения качественных дорожных работ", — добавил Путин.

Президент также высказался о важности очистки рек и внутреннего моря России, предложив выделить на это 20 миллиардов рублей.

"В рамках нацпроекта "Экология" у нас уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде", — сказал он.

Президент также высказался о реализации информационной системы Рослесхоза, отметив, что она должна заработать в 2023 году. Это долго, считает Путин.

"Эксперты говорят, что новая специальная государственная информационная система Рослесхоза должна быть сформирована и полностью должна заработать с 1 сентября 2023 года. На мой взгляд, долго это всё… Я вас прошу обратить на внимание и продолжать заниматься этой темой, неустанно за этим следить. И может быть, сможем что-то сделать и пораньше", — заявил президент.

Помимо этого, Путин на съезде призвал объединить усилия для снижения уровня бедности