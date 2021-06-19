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Минтруд напомнил о незаконности увольнений за отказ вакцинироваться
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Увольнение за отказ от вакцинации в трудовом законодательстве РФ не предусмотрено, напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "На сегодняшний день увольнять за... ПРАЙМ, 19.06.2021
минтруд, вакцинация, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Увольнение за отказ от вакцинации в трудовом законодательстве РФ не предусмотрено, напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На сегодняшний день увольнять за это в трудовом законодательстве не предусмотрено", — сказал Котяков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.
Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Меры по ускорению вакцинации принимают и в других регионах России.
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