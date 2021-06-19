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Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям, установленную главным санитарным врачом субъекта, можно... ПРАЙМ, 19.06.2021
рынок труда, вакцинация, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям, установленную главным санитарным врачом субъекта, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты.
"Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть, такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", — заявил министр журналистам.
Он добавил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.
Ранее Минтруд напомнил, что увольнения за отказ от вакцинации в российском ТК не предусмотрено