МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Статистическое ведомство Украины отметило падение промышленного производства в стране, пишет "Украина.ру". За два месяца 2021 года производство в стране упало на 4,2%.

Сообщается, что проблемы начались еще до пандемии коронавируса. В 2018 году спад промышленной отрасли достиг "красной зоны". На сегодняшний день ситуация лучше не стала, в ряде ведущих направлений производства ситуация приблизилась к катастрофической. Украина заявила об интересе к поставкам нефти из Казахстана

Как утверждает СМИ, причиной неудовлетворительного роста ВВП Украины служит именно состояние промышленности. Когда в конце 2020 года экономика Украины практически вышла на уровень 2019 года, промышленность стала единственной из шести отраслей, внесшей отрицательный вклад в динамику ВВП. Спад промышленности на 5,2% в 2020 году стал определяющим фактором в торможении экономики примерно на 4%.

За прошлый год производство автомобилей, обуви и кирпича в стране упало на 20%. Сборка электродвигателей, трансформаторов, оружия и металлоконструкций рухнула на четверть. Производство станков, а также вин и сахара сократилось на треть. Выпуск железнодорожного подвижного состава упал сразу на 50% к уровню весны 2019 года.

Основные причины деиндустриализации — снижение экономической и инвестиционной активности на внутреннем рынке. Как утверждает источник, подписание Украиной Соглашения об ассоциации, создание Зоны свободной торговли с Европой, а также разрыв связей со странами СНГ стали причиной снижения продаж на российском рынке машиностроения. Рынок РФ играл важную роль в развитии украинского производственного сектора.

Помочь экономике могла бы государственная поддержка. В прошлом году в украинский парламент внесли проект о локализации производства на на территории страны при госзакупках в сфере машиностроения. Это обязало бы иностранных производителей создавать производственные мощности на территории Украины и сотрудничать с национальными компаниями. Речь шла о локализации промпроизводства на уровне от 25 до 40% в 2021 году, с перспективой увеличения доли до 40-60% к 2024 году. Проект был принят в первом чтении, но дальше дело не пошло.

Против выступили страны Запада. Брюссель пригрозил Киеву приостановкой кредитования украинских компаний, так как проект шел вразрез с Соглашением об ассоциации Украины с Евросоюзом. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал доработать законопроект, но, по состоянию на настоящее время, на второе чтение проект пока не выносили.

Издание полагает, что следование западным рекомендациям может добить украинский производственный сектор. Например, если в 2013 года в структуре производства доля машиностроения была 18-20%, то в 2021 году она составила 7-8%. Пандемия коронавируса также отрицательно повлияла на состояние отрасли.

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