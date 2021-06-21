БРЮССЕЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в новый санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко, следует из документа, обнародованного в понедельник в официальном журнале ЕС.

Новый пакет персональных санкций ЕС против Белоруссии вступил с силу в понедельник. В новый список попали 78 физлиц и восемь организаций, которых в ЕС считают причастными к принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске в конце мая, а также к поддержке белорусских властей. МИД Белоруссии видит явное нежелание Запада расследовать случай с Ryanair

В мотивационной части решения, в частности, указывается, что Гуцериев "имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии". "Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его", — говорится в документе.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Акции "М.Видео" падали на 5% на санкционных новостях по Михаилу Гуцериеву, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 18.20 мск акции "М.Видео" дешевели на 4,1%, бумаги ритейлера максимально падали в понедельник на 5,1%, до 612,1 рубля – минимума с 20 мая.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева.