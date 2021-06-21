МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Два руководителя ФРС сказали, что приближается тот день, когда центральный банк США начнет сворачивать покупки облигаций. ФРС отметила снижение экономической угрозы от пандемии

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард во время совместной веб-конференции в понедельник не обозначили даты, когда центральный банк должен начать действовать, но оба заявили, что приближается время, если оно уже не настало, когда центробанк пересмотрит свою сильную поддержку для экономики.

Каплан повторил свою точку зрения, которой он придерживается уже некоторое время, заявив, что лучше начать сворачивать покупки раньше, чем позже, и что уменьшение поддержки снизило риск более резкого сдвига политики в будущем. Между тем Буллард сказал, что дебаты открыты и он думаем, что руководителям следует взвесить перспективы покупок активов.

На прошлой неделе прошло заседание Комитета по операциям на открытом рынке, и ФРС оставила целевой диапазон краткосрочных процентных ставок около нуля, сохраняя его тем самым с марта 2020 года, а также продолжил покупку казначейских ценных бумаг на 80 млрд долларов и ипотечных облигаций на 40 млрд долларов ежемесячно. Итоги заседания ФРС огорчили нефтяников

Хотя центробанк сохранил политику неизменной, он отметил быстрый рост экономики и повышение инфляции, пересмотрев сроки ожидаемого повышения ставок. ФРС запланировала теперь два повышения ставок в 2023 году. Она также признала, что дверь для сворачивания покупок облигаций открыта.

Ни Буллард, ни Каплан не имеют право голоса при принятии решений по ставкам в составе комитета в этом году. В пятницу Буллард во время телевизионного интервью сказал, что теперь он думает, что ФРС нужно будет повысить ставки к концу следующего года, что взбудоражило рынки. Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции по итогам заседания сказал, что изменение ставок не обсуждалось и сфокусировался на перспективах покупок активов.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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