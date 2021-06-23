МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен обвинила власти Германии в крайне агрессивной политике по отношению к России, вплоть до подготовки войны. Такую позицию она высказала в статье для ежедневной газеты nd.DerTag. США создают "смертоносную" логистику для войны с Россией

"Федеральное правительство открыто взяло курс на подготовку войны с Россией", — написала она.

Политик указывает в том числе и на внешнеполитические маневры правительства в рамках НАТО. По ее словам, такие учения у западной границы России, как "Защитник Европы — 2021", "можно вполне рассматривать как моральную мобилизацию и подготовку к войне".

Дагделен обращает внимание на то, что вместо дипломатического взаимопонимания правительство ФРГ делает ставку на беспрецедентное вооружение, чтобы всего за несколько лет поднять военные расходы до уровня 85 миллиардов евро. Это, как она отмечает, намного больше 54 миллиардов евро, расходуемых Россией на те же нужды, и таким образом стать военной державой с самым большим военным бюджетом в Европе.

Также Дагделен указывает, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время визита на американский военный корабль USS Charleston на острове Гуам в конце мая в выступлении перед американскими военными назвала Россию противником.

"Мы боремся за демократию, свободу и правопорядок плечом к плечу с вами. В Европе противник — Россия, здесь — скорее Китай", — цитирует Дагделен министра обороны.

По мнению оппозиционного политика, германо-российские отношения достигли низшей точки. "Бряцание оружием, конфронтационная риторика и военные угрозы во все большей степени определяют общественный дискурс в Германии. Каждый, кто протестует, получает клеймо кремлевской марионетки", — пишет она.

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