МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Компьютерные и информационные технологии, экономика и управление, юриспруденция, образование и педагогические науки, математика и механика составили топ-5 приоритетных направлений подготовки у поступающих в российские вузы, следует из результатов исследования компании MAXIMUM Education и портала "Навигатор поступления", имеющимся в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе

Также исследование показало, что 69% опрошенных выпускников определились с направлением подготовки, а 31% признались, что еще не приняли окончательное решение.

"Выяснилось, что самым популярным направлением среди опрошенных выпускников стало "компьютерные и информационные технологии" — приоритетным для себя его называют 15% опрошенных выпускников. В топ-5 направлений также вошли: экономика и управление — 14%, юриспруденция — 7%, образование и педагогические науки — 5%, математика и механика — 4%", — говорится в сообщении.

Самыми популярными вузами у российских абитуриентов оказались Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Также выяснилось, что более 55% опрошенных выпускников определились с вузом, куда хотели бы поступить, 42% признались, что ещё не приняли окончательное решение.

"Выяснилось, что самым популярным приоритетом для поступления среди опрошенных выпускников является МГУ им. Ломоносова — приоритетным для себя его назвали 11% опрошенных выпускников. В топ-5 вузов также вошли: СПБГУ — 7%, ВШЭ — 7%, РАНХиГС — 6%, УрФУ — 4%", — говорится в исследовании.

Кроме того оказалось, что 59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в пять вузов, 17% — в три вуза, 13% — в четыре, 6% — в два, 4% — в один.

Исследование проводилось с 18-22 июня с помощью электронной почты, участие в нем приняли более тысячи одиннадцатиклассников со всей России.

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